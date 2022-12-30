Cumhuriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni değişikliği

Geçen yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan tartışmaların ardından Aykut Küçükkaya, genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmişti. Küçükkaya’nın istifası ile boşalan koltuğa, gazeteyi yöneten vakfın kararıyla gazetenin spor bölümünde çalışan ve köşe yazarı olan Arif Kızılyalın getirilmişti. Kızılyalın'ın görevden alındığı gündeme geldi.

Gerçek Gündem’e konuşan Arif Kızılyalın gazete yönetiminden ayrılma konusunu doğrularken Ocak ayında da görevde kalmasının konuşulduğunu ifade etti.

Habere göre, gazetenin Ege Temsilcisi ve köşe yazarı Tuncay Mollaveisoğlu da görevi kabul etti.