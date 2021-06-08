Cumhuriyet gazetesi yazarının evine polis baskını 

Polisin evine düzenlediği baskını Prof. Dr. Örsan K. Öymen sosyal medya hesabından duyurdu.

Öymen yaptığı açıklamada polislerin evine şikayet üzerine baskın yaptıklarını belirterek “20 yıldır yaşadığım evi bu gece ilk defa polis bastı! 'Bir şikayet üzerine geldik' dediler! Şikayet eden alçak kim, cesareti varsa karşıma çıksın!” ifadesini kullandı.

Öymen ayrıca “Biz bu vatan için ölümü göze almış insanlarız! Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyuruyorum! Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok!” dedi.

Öymen’in evine gerçekleşen polis baskınının Cumhuriyet Gazetesi’nde bir gün önce kaleme aldığı ve Ayasofya Camii’nde imam Mustafa Demirkan’ın Atatürk’e hakaret etme cüretini nereden bulduğunu sorguladığı yazısı sonrası gelmesi dikkat çekti. Öymen aynı yazıda, MHP’nin “Atatürk kırmızı çizgimiz” sözlerini samimi bulmadığını belirtmişti.