Cumhuriyet Gazetesi: Basım İlan Kurumu iktidarın baskı aracı haline geldi

Cumhuriyet Gazetesi bugün yaptığı açıklamada Basın İlan Kurumu'nun gazeteye yönelik 74 günlük resmi ilan kesme cezasının 35 günlük ilk bölümünün Ekim'de uygulamaya konacağını açıkladı.

"AKP iktidarı, halk desteğini kaybettikçe, eleştirel basına ceza yağdırıyor. Özellikle ekonomik cezalar baskı aracı olarak kullanılıyor." denilen açıklamada, "Kamu kuruluşlarından ilan desteği almayan Cumhuriyet gazetesinin önemli geliri resmi ilanlardır. Şimdi, BİK’in bu kararıyla eleştirel basının, özellikle Cumhuriyet gazetesinin ekonomik koşulları ve dengeleri daha da zorlaşmış bulunmaktadır. BİK, tarafsızlığını yitirmiş bulunuyor. Resmi ilanların adaletli dağıtımını sağlamak için kurulmuş olan BİK, muhalefet yapan gazetelere karşı ekonomik baskı aracı olarak kullanılan bir kurum haline geldi." ifadelerine yer verildi.

Bir kamu kurumu olan BİK, normalde gazetelerin tirajlarıyla orantılı olarak resmi ilanları gazetelere paylaştırıp, basına maddi destek sağlıyordu. Ancak AKP döneminde bu dağıtım haksız iktidarın keyfiyetine göre belirleniyor.