'Cumhuriyet arşivini sattı' iddialarında adı geçiyordu: Azerbaycanlı diplomatları dolandırmaktan dava açıldı

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen fon vaadiyle dolandırıcılığın yeni mağdurları Azerbaycanlı diplomatlar oldu.

TRT Haber'den Şeyma Vural'ın haberine göre, ICRYPEX adlı kripto şirketinin sahibi Gökalp İçer, uluslararası bir fuarda tanıştığı Murat Şirinov’la beraber çalışmaya başladı. Şirinov, Azerbaycan’daki banka müdürü aracılığıyla Azerbaycanlı diplomatlarla iletişim kurdu. İddiaya göre, kendini kamu görevlisi olarak tanıttı, güven kazandı.

Şirinov, Azerbaycan’da üst düzey görevlerde yer alan 3 diplomat ile bağlantı kurdu. Diplomatlarla bir kafeteryada buluştu.

Paraları elden teslim aldı ancak karşılığında bir dekont dahi vermedi. Asıl patronu görmek isteyen diplomatları, Gökalp İçer’in ofisine götürerek tanıştırdı.

Paranın takibi için telefon uygulaması yüklettiler

Mağdurların iddialarına göre, telefonlarına bir uygulama yükletildi. Bu platform üzerinden paralarını takip edebilecekleri söylendi. Ancak uygulamanın kontrolü tamamen Şirinov’daydı.

İlk birkaç ay cüzi miktarda ödeme yapıldı. Bu sayede daha fazla yatırım yapmaları ve yakınlarını da bu sisteme dahil etmeleri sağlandı. Yüksek miktarda paralar alındıktan sonra artık kâr vermemeye başladılar. Telefonlara dahi çıkmadılar. Kısa bir süre sonra da uygulamadaki hesapları sıfırlandı.

Azerbaycanlı diplomatların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Parayla yatırım yapılmadığı anlaşıldı

İddianamede, Şirinov’a verilen paralar ile herhangi bir yatırım yapılmadığı anlaşıldı.

Telefonlarına yüklenilen uygulamaya yatırım yapılmış gibi sahte veriler yansıtıldığı bildirildi.

Ayrıca söz konusu şirket ve uygulamanın çalışma izninin ve ruhsatının da bulunmadığı belirlendi. Gökalp İçer ve Murat Şirinov hakkında dava açıldı.

Şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık ve diğer suçlardan 5 yıldan 7 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Gökalp İçer'in adı, Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinin satışa çıkarılmasında geçiyor

Gazeteci Mustafa Sipahi, olayın ortaya çıkmasının ardından, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımda bulundu.

ICRYPEX adlı kripto şirketinin sahibi Gökalp İçer'in Cumhuriyet gazetesinin arşivini satışa çıkaran isimlerden olduğunu aktaran Sipahi, kendisi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivi şüpheli birtakım şahısların da içinde yer aldığı tuhaf bir organizasyonla satışa çıkarılmıştı.

Ortada büyük bir tehlike olduğunu fark eden vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, sayısız kez vakıf yönetimini uyarmış, arşivin tehlikede olduğunu, derhal suç duyurusu yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Ancak sözü dinlenmekle kalmadı bir de hakaretlere maruz kaldı. Avukatlık görevinden azlettiler.

Ankara'dan gönderildiği bilinen kişilerle Cumhuriyet'in arşivini satışa çıkaran Gökalp İçer'i savunmak için yetkisiz imzalar kullanıldı. İbra protokolü imzaladılar.

Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı yöneticileri Turan Karakaş'ın yanında durmak yerine İçer'i korumak için canhıraş mücadele etti.

O Gökalp İçer, bugün nitelikli dolandırıcılıktan yedi buçuk yılla yargılanıyor. Sözün bittiği yer..."

Cumhuriyet'in 'arşivini sattı' iddiaları

Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet Gazetesi'nin, arşivinin 'izinsiz' satıldığı gerekçesiyle eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın'ın aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öne sürülmüştü.

Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada hukuki girişim başlatıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.

Gazete arşivinin geçen yıl kimliği belirsiz kişilerce çalındığı ve NFT olarak ICRYPEX adlı kripto para şirketine satıldığı iddia edilmişti.

Gazeteden yapılan açıklamada "Cumhuriyet ile ICRYPEX şirketi arasında 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi arşivinin kullanımı ile ilgili kimi görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler gerekli hukuki sözleşme yapılmadan sonlandırılmıştır. İmzalanmış bir sözleşme ve taraflar adına bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

Ayrıca, kurum tarafından yapılan herhangi bir suç duyurusu başvurusunun olmadığı belirtildi.