'Cumhuriyet' açıklaması tartışılan AKP’li Ünal’dan Küçükkaya’ya açıklama

Gazeteci İsmail Küçükkkaya, “Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” şeklindeki sözleri tartışma yaratan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, kendisine, “Sözlerim bağlamından koparılıyor” dediğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'i hedef alarak “Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” ifadesini kullanmıştı. Ünal’ın bu sözleri özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Küçükkaya: 'Bağlamından koparılıyor' dedi

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, Ünal ile görüştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Mahir Ünal'ı aradım, konuştuk. 'Sizin sözleriniz çok konuşuluyor, çok eleştiri alıyorsunuz' dedim. 'Anlamak mümkün değil. Benim sözlerim bağlamından koparılıyor. Ben siyasi bir demeç vermek için o açıklamayı yapmış değilim. Bir kitaptan bahsediyoruz, Cemil Meriç'in kitabından' dedi. Kültürel bağlamda bir açıklama yaptığını söyledi. 'Ben orada kültürel bir kopuş yaşandı demeye çalıştım' dedi. 'Sizin cumhuriyetimizle, cumhuriyetimizin değerleriyle bir derdiniz var mı?' diye sordum. 'Olabilir mi? Biz ki Cumhuriyetimizi 100. yıla taşıma ve onu güçlendirmek için projeler geliştiriyoruz' dedi"