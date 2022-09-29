Cumhurbaşkanlığı'nın bir günlük gideri 10 milyon lirayı geçti

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporda yer alan mali tablolara göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2 milyar 896 milyon lira olan toplam gideri geçtiğimiz yıl 3 milyar 710 milyon liraya çıkarken, geliri ise 96 milyon lirada kaldı. Cumhurbaşkanlığı’nın günlük gideri 10 milyon lirayı aştı.

2020 yılında 2 milyar 800 milyon lira olan açık 3 milyar 614 milyon liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın “beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri” için yaptığı harcama 2020’de 3 milyon lirayken 2021’de 4 milyon liraya yükseldi.

Sözcü'nün haberine göre, Saray’ın temizlik ekipmanları gideri 7 milyon liradan 8,2 milyon liraya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle maske, dezenfektan, test kiti alımları artan Cumhurbaşkanlığı’nın tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderleri 2 kattan fazla artarak 51 milyon liradan 113 milyon liraya yükseldi.

Saray’ın kırtasiye masrafları 4,1 milyon liradan 3,9 milyon liraya gerilirken bitki ve ağaçlar için yapılan zirai madde harcaması ise 9 milyon liradan 46 milyar liraya yükseldi.

Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri giderleri 13 milyon liradan 5 milyon liraya, spor malzemeleri masrafları 249 bin liradan 9 bin liraya geriledi.

Bakım onarım harcamaları ise 32 milyon liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’na ait araçların lastikleri için ise 1 milyon 829 bin lira harcandı.

2021 yılında mal ve hizmet alımları için 2 milyar 97 milyon lira, ilk madde ve malzeme için toplam gider 229 milyon lira, personel için ise 412 milyon lira harcandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın su, ısıtma, elektrik, internet aboneliği gibi kalemlerden oluşan “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” 115 milyon liradan 133 milyon liraya çıktı. Hizmet alımları ise 147 milyon liradan 186 milyon liraya yükseldi. geriledi.

Temsil ve tanıtma giderleri için 41 milyon lira harcanırken, Cumhurbaşkanlığı’na ait binaların bakımı için 9 milyon 341 bin lira harcandı. Yurtiçi ve yurtdışında göreve giden personele 11 milyon 416 bin yolluk verilirken, görev giderleri 1 milyar 701 milyon lira oldu.