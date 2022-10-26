Cumhurbaşkanlığı'ndan 'evliliğe teşvik' programı

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda "ailenin güçlenmesi amacıyla 'evliliklerin arttırılması için teşvik edici eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin' yaygınlaştırılacağı" belirtildi.

Programa göre, "dinamik ve genç nüfus yapısının korunmasına katkı sağlamak için 'geniş ve büyük aile modelleri' özendirilecek buna yönelik ise 'kuşaklararası eğitim modülü hazırlığı' tamamlanarak" eğitimlere başlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla, yurtdışında yaşayan vatandaşlara "modüler aile eğitim programları" uygulanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "aile kurumunun korunması, nesillerin milli manevi değerlerle yetişmesini sağlama amacıyla toplumsal farkındalığı arttıran çalışmalar" yapılacak. Önlemlere ilişkin yılın ilk yarısında bir eylem planı hazırlanacak.