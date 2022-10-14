Cumhurbaşkanlığı'ndan Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın maden ocağı patlamasıyla ilgili süreci 'yakından takip ettiği' belirtildi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı, bugün akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir.

Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir."

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