'Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten' gözaltına alınan TKP'liler serbest bırakıldı

Antalya Kapalıyol'da Bizim Gazete'nin satışı sırasında 9 Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan TKP üyeleri, mahkemeye sevk edilmelerinin ardından serbest bırakıldı.

TKP üyelerine yurt dışı yasağı getirildi.

Adliye çıkışında açıklama yapan TKP Antalya İl Başkanı Erhan Altınkaynak mücadelenin devam ettiğini, laikliğin mutlaka kazanacağını belirtti. Aynı zamanda Türkiye Komünist Gençliği adına konuşma yapan Ozan Kapar, Türkiye'yi tarikatlara ve cemaatlere terk etmeyeceklerini söyledi. Kapar, ayrıca bugün Türkiye Komünist Gençliği'nin Antalya'da yapacağı gençlik buluşmasına tüm gençleri davet etti.