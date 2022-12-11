Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yanayız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yana olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e gelen Şahin, ilk olarak Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin (KESDER) açılışına katıldı.

Şahin, daha sonra Karabük Esnaf Odaları Birliği ve Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret etti.

'Türkiye'de petrol aranıyor'

Burada konuşan Şahin, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede Türkiye'nin gelecek aylardan itibaren başarı yakalayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de petrol aranıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Gabar Dağları'nda ciddi bir çalışma var. Orada bir petrol rezervi bulunabilir. Çünkü 'Bizim komşu ülkelerimizde petrol var ama bizde yok', hep bu söylenir zaten. 'Acaba bu sınır bıçak gibi petrolü kesiyor mu?' diye birtakım ifadeler kullanılır. Bu arayışlar devam ettiği sürece tıpkı doğalgazda olduğu gibi en azından Türkiye'nin ihtiyacı olan akaryakıtın önemli bir bölümünü çıkaracak duruma gelsek Türkiye çok rahatlar. Bir defa cari açığımız gider."

'Komşumuz Suriye'nin toprağında gözümüz yok'

Şahin, Türkiye'nin komşularıyla olan birtakım sorunlarını diplomatik yolla çözmek için adımlar attığını anlattı.

'Şimdi Suriye ile ilgili de görüşmeler devam ediyor'

Şahin, Türkiye'nin Katar dışındaki Körfez ülkeleriyle sorunlarının olduğunu ama bu sorunların çözüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şimdi Suriye ile ilgili de görüşmeler devam ediyor. Diğer ülkelerden farklı olarak biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yanayız. Biz sadece terörle mücadele için oraya gittik. Suriye'de güçlü bir yönetim olur da 'Bu toprakların içerisinde komşu ülkelere hiçbir tecavüz olmayacak, hiçbir terör eylemine izin vermeyeceğiz' denilirse biz hemen çekiliriz oradan. Başkasının toprağında falan gözümüz yok. Özellikle komşumuz Suriye'nin toprağında da gözümüz yok.

Çünkü terör örgütleri sınırımızda. Hatta dedik ki 30 kilometre içeri gitsinler, Amerika ve Rusya 'tamam' dedi ama yerine getirmediler. O yüzden kara harekatı gündemde. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah dediklerini yerine getirirler. Biz de kara harekatı yapmak durumunda kalmayız. Dolayısıyla Türkiye'nin uğraştığı çok konu var. Türkiye potansiyeli yüksek bir ülkedir."