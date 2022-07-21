Cumhurbaşkanlığı: Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın imzalanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninin yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılım sağlayacağı imza töreninde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edeceğini bildirmişti.