Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: NATO muhteşem bir işbirliği örneği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başta ABD Başkanı Biden olmak üzere çok sayıda görüşme yapacağı NATO zirvesi öncesinde AlJazeera için kaleme aldığı "Küresel Zorluklar Çağında Türkiye'nin NATO Vizyonu" başlıklı makalede "daha güçlü bir NATO dayanışması" vurgusu yaptı, NATO'nun uluslararası işbirliğinin "muhteşem bir örneği" olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığı makalede Altun, farklı ulusal hassasiyetler gözetilerek NATO konseptinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

"İttifaka olan güçlü bağlılığımız devam ediyor" diye Altun makalede şunları yazdı:

"Son on yılda değişen bölgesel güvenlik dinamiklerinin ardından, NATO'nun stratejik konseptini güncelleme zamanı gelmiştir. İttifakın son yıllarda artan boyutuyla paralel şekilde, NATO'nun yeni stratejik bakış açısının yeterince geniş olması gerekmektedir. Bu yeni strateji aynı zamanda net ve bir amaca yönelik olmalıdır. Hibrit savaş yeteneklerinin artan kullanımı göz önüne alındığında, ittifakımızın karşılaştığı zorluklar her zamankinden daha karmaşık bir hal almıştır. Bununla birlikte, NATO'yu bu yeni çağa hazırlamak da bizim kudretimiz dahilindedir."

Yeni konseptin, çeşitli NATO müttefikleri arasındaki bazı meselelerdeki farklılıkları ele alacak mekanizmalar yaratması gerektiğine işaret eden Altun, şu görüşlere yer verdi:

"Bu yeni konsept ayrıca, Kovid-19 salgının yanı sıra son yıllarda hızla değişen bölgesel ve küresel dinamikler arasında ulusal öncelikleri ittifakın öncelikleriyle uzlaştırma ihtiyacını da kabul etmelidir. Uluslararası terör, göç, insan kaçakçılığı, siber tehditler gibi konularda farklı ulusal politikalarımız bulunmaktadır. Her konuda aynı kanaatte olmayacağımız açıktır. Ancak, küresel tehditlere ortak bir yanıt için ittifak çapında bir anlayışa ulaşmak bir NATO önceliği olmalıdır. İttifakımız ortak düşmanları belirlemeye odaklanmakla birlikte, hepimizin ulusal çıkarlarına da hizmet eden ortak bir amaç etrafında bir araya gelmelidir."

"Kovid-19 salgını bize dünyanın karşılaştığı zorlukların güçlü uluslararası iş birliği olmadan çözülemeyeceğini göstermiştir. NATO, böyle bir iş birliği mekanizmasının muhteşem bir örneğidir ve geçmişteki başarıları göz ardı edilemez. Ancak, onlarca yıl önce tarihi bir anlaşmayla birbirimizi savunmayı taahhüt ettiğimiz gibi, gelecekte de ortak tehditlere karşı birbirimizi savunmaya hazır olmalıyız."

"İttifakımız, daha güvenli bir gelecek için bölgesel ve küresel değişimleri dikkate alan bütünleştirilmiş bir çerçeve sunarken, her ülkenin ulusal kapasitesini de kullanmalıdır. NATO, ancak üye devletlerin ulusal önceliklerini kabul ederek ve gerçek ihtiyaç anlarında onlara güçlü destek konusunda güvence vererek, önümüzdeki yıllarda daha etkili hale gelebilir. Türkiye her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olmuştur ve buna devam edecektir."