Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zaporijya saatli bombaya dönüşebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir heyetin çok yakında Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edeceğini öğrenmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı bir programda, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. "Çatışmanın herhangi bir kısmında herhangi bir gerilimden çok endişe duyuyoruz" diyen Kalın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerinin yanı sıra kişisel olarak da görüştüğünü aktararak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız tabii ki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilk etapta mevcut husumetlere son vermek ayrıca doğrudan kapsamlı bir barış müzakeresi çerçevesi değilse de belki bir ateşkesi getirecek ciddi müzakerelere öncülük edecek bir yol bulmak için yakın temas halinde. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii ki Herson, Kırım ve Zaporijya’da veya Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek herhangi bir şiddetin tırmanmasından aşırı derede endişe duyuyoruz.

'Zaporijya’nın etrafında bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşüyoruz'

Rusya ve Ukrayna’dan UAEA'dan bir heyetin çok yakında, gelecek hafta veya 10 gün içinde bu alanı ziyaret edeceğini öğrenmekten memnuniyet duyduk. Mevcut durumdan Devlet Başkanı Zelenskiy’in tabii çok endişeli olduğuna yönelik bir haber aldığımıza inanıyorum. Çünkü nükleer santral, Rus güçlerince kuşatılmış durumda. Ama Ukraynalı yetkililer, teknik ekipler, olağan güvenlik ekipleri de nükleer santralin içinde.

Yani santrali çevreleyen alanların Ukrayna tarafından mayınlandığını söylemek istiyorum. Bu yüzden durum şu an çok kritik ve Allah esirgesin saatli bir bombaya dönüşebilir. Eğer bir şeyler olursa herhangi bir kaza, hemen olmasını beklemiyoruz ama bilirsiniz büyük bir felaketin içinde olabiliriz. Bu yüzden bunun olmasını engellemeye çalışıyoruz ve Ruslarla kuşatma alanlarından güçlerini geri çekmesi ve UAEA’nın heyetinin girebilmesi, Zaporijya’nın etrafında bir çatışmasızlık bölgesi, askeri olmayan bir bölge oluşturulması için görüşüyoruz."

'Kırım Ukrayna'nın bir parçası'

Kalın, 2014'ten bu yana Türkiye'nin Kırım konusundaki pozisyonunun aynı kaldığını belirterek, "Kırım'ın yasal ve tarihsel olarak Ukrayna'nın bir parçası olduğunu" söyledi.

Sözcü mevcut fiili durumda Kırım'ın Rus kontrolünde olduğuna dikkati çekerek "Elbette Ukrayna tarafı, Kırım'ı geri almak için farklı yollar arama hakkına sahip ancak savaşın gerçekleri göz önüne alındığında, bu noktada zor bir çağrı gibi görünüyor. Bence Kırım'la ilgili büyük resimden soyutlanacak herhangi bir çözüm gerçekten pratik olmayacak" ifadesini kullandı.