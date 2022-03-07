Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.