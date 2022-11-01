Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesinden AKP'ye muhalefet tavsiyesi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, SETA Genel Koordinatörü ve Sabah yazarı Burhanettin Duran, "AK Parti muhalefetin eleştirilerinin işe yarayan kısımlarını alarak kapsayıcı söylemini tahkim etmeli" değerlendirmesini yaptı.

Duran yazısında, "Bence muhalif gazetelerin temsilcilerini vizyon konuşmasına davet eden siyasi akıl bu tepkileri bekliyordu. Neticede iktidarda olmanın yükü ve sorumluluğu var. İlk muhalif tepkilerin inandırıcılık sorgulaması şeklinde olması AK Parti'nin kararlılığını azaltmamalı. Kapsayıcı bir dille konuşma ve kutuplaşmayı terk ederek bütünleşmeye, huzura ve birlikteliğe vurgu başta gençlerin olmak üzere tüm seçmen gruplarının arzusu. AK Parti bir yandan zorlu şartlarda mücadele verebiliyor diğer yandan değişim kapıya geldiğinde buna uyum sağlayabiliyor. Böylece kendi hikâyesini yeniden yazabilen bir parti olarak öne çıkıyor. Erdoğan'ın güçlü liderliğinin bir yansıması da bu yenilenme kapasitesinin yüksek olması." düşüncesini dile getirdi.

Duran şunları kaydetti:

"Bu itibarla, AK Parti muhalefetin eleştirilerinin işe yarayan kısımlarını alarak kapsayıcı söylemini tahkim etmeli. Güncel siyasetin rekabetinin ve polemiklerinin kapsayıcı dilin öne geçmesine müsaade etmemeli. Dahası, Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" konuşmasının toplumun tüm kesimlerini kapsayan "Gelin 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım" çağrısı ile bitmesi muhalefetin eleştirilerini de içine alan yeni bir zemin oluşturuyor. AK Parti'nin öncülük ettiği gündem artık "hep birlikte Cumhuriyetin önündeki yüzyılı, yani geleceği konuşmak" üzerine. Bu gelecek için kimin hangi önerileri sunacağı ve bu tartışmanın nasıl yapılacağı 2023 seçimlerine giderken turnusol kâğıdı fonksiyonu üstlenecek."