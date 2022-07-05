Cumhurbaşkanlığı danışmanı: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa el koyar Ukrayna adına satarız

Türkiye hafta sonunda Karasu Limanı açıklarında el koyduğu Rus gemisindeki 7 bin ton tahılı Ukrayna için satabileceğini açıkladı.

Gemi, Rusların işgali altındaki Ukrayna'nın Berdyansk kentinden hareket etmişti.

Rusya'yı işgal ettiği bölgelerdeki tahılları çalmakla suçlayan Ukrayna, Türkiye'nin söz konusu gemiye el koymasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, tahılların çalındığının ispat edilmesi durumunda Ankara'nın da buna göre hareket edeceğini belirtti.

Çevik, "Bu durumda tahıla el konur ve Ukrayna adına dünya pazarlarında satışa sunulur." diye konuştu.

Kremlin'in "oyunun kurallarını çok iyi bildiğini" ifade eden İlnur Çevik, "Eğer kendilerine ait olmayan bir şeyi dışarı kaçırmaya çalışıyorlarsa, gayet iyi biliyorlar ki buna el konulacaktır," dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kremlin Türk boğazlarını kendilerine kapattığımızın farkında. Rus donanması ne içeri girebilir ne dışarı çıkabilir. Dolayısıyla Batı ittifakı adına biz üzerimize düşeni yaptık.

"Ancak öte yandan, biz Ruslarla iletişim kanallarımızı da açık tutmak istiyoruz. Biz Ruslarla komşuyuz. Süregiden bir ilişkimiz var. Bütün köprüleri yakmak istemiyoruz. O nedenle de dengeli bir tutum izliyoruz."