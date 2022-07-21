'Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda üçüncü isim çok yakında kamuoyunun gündemindeki yerini alacak' 

Gazeteci İnanç Uysal muhalif adlı sitede yayımlanan "Beklenmedik 3. Yol" başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adayı olacak ismi duyurdu.

Uysal, kendilerini "Türk Milliyetçileri" olarak tanımlayan bir grubun Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını yazdı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde;

"Aslında uzun zamandır kulislerde konuşuluyordu ama yavaş yavaş ete kemiğe bürününce yazmak gerekti. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim bu sefer: Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda üçüncü bir seçenek çok yakında Türkiye kamuoyunun gündemindeki yerini alacak!

Geçtiğimiz 7-8 aydır kendilerini Türk Milliyetçileri diye tanımlayan bir grup bu konudaki çalışmalarını son noktaya getirmiş durumdalar. Önümüzdeki günlerde de Ankara'da bir toplantı yaparak en azından yol haritaları hakkında son kararı verecekler.

Grubun önemli isimleri Türk Milliyetçilerini hakkıyla temsil edebilecek bir adayın etrafında birleşileceğini düşünüyorlar.

Bugünden belirlenmiş kesin bir adayları yok. Ama potansiyel adaylar var, kısa süre içinde onlardan birinin üzerinde mutabakat oluşturacaklar. Bu potansiyel adaylardan birisi olan Sinan Oğan bu konuda daha önce bir kaç kez sinyal vermişti..."