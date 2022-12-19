Cumhurbaşkanlığı 2022 ödeneği 5,8 milyar liraya çıkartıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı ödeneğinin yüzde 50’yi aştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılmasına ilişkin tablolarda ortaya çıktı. Tablolara göre yıl boyunca sürekli ödeneği arttırılan Cumhurbaşkanlığı’nın mali yıl başlarken 3,8 milyar TL olan ödeneği 11 ay boyunca sürekli arttı. 11 ayın sonunda 6,6 milyar TL’ye çıkarak 2023 yılı bütçesine yakın bir rakama ulaşan Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek toplamı 5,8 milyar TL oldu ve bu ödeneğin 4,3 milyar TL’si de harcandı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 Yılı Bütçe Teklifi, 2022 mali yılı öncesinde TBMM’ye 4 milyar 39 milyon lira olarak önerildi. Kesinti yapılarak 3,9 milyar milyon liraya düşürülen ödenek toplamı yıl boyunca yapılan harcamalar nedeniyle bu hedefin çok üstüne çıktı.

Ara ara aktarılan ödeneklerle Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı ödeneği yüzde 52’lik artışla 5,8 milyar TL’ye çıktı.

Yılın ilk ayında 92 milyon lira harcayan Cumhurbaşkanlığı, yıl boyunca her ay bu tutarı katlayan harcamalar yaptı.

Mart ayında 870 milyon TL’ye fırlayan harcama, Ağustos ayında rekor kırarak 857 milyon lira oldu. Son ayın harcaması ise 360 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçe 2022 yılında 3,9 milyar TL olarak TBMM’ye önerilmişti.