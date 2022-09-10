'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın oğlunun nikahında devlet sanatçıları görevlendirildi' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 5 Eylül’de evlenen oğlu Mustafa Emin Oktay’ın nikâh töreninde karşılama müziği çalan müzisyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; söz konusu iddiayı TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir, Oktay’ın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

“Eğer iddialar doğru ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, devlet erkanının şahsi işlerinde kullanılabilirler mi?” diyen Emir, “Böylesine keyfi ve tüm bürokrasi kurallarını hiçe sayan uygulamaya kimlerin de izin verdiği araştırılmalı ve ortaya çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Emir, Oktay ve Ersoy’a şu soruları yöneltti: