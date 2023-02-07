Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419'e yükseldiğini açıkladı.
Oktay, 10 ildeki yaralı sayısının da 20 bin 534 olduğunu kaydetti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından can kaybı sayısı resmi rakamlara göre 3 bin 419'a yükseldi, 20 bin 534 kişi de yaralandı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 419'e yükseldiğini açıkladı.
Oktay, 10 ildeki yaralı sayısının da 20 bin 534 olduğunu kaydetti.