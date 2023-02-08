Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem nedeniyle yaşanan can kaybının 5 bin 894'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 775 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Oktay'ın deprem bilançosuna ve çalışmasına ilişkin açıklamasının satır başları şöyle:

  • 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 bin 810 yaralımız var, 5 bin 775 bina yıkıldı, 8 bin vatandaşımız enkazdan kurtarıldı.
  • Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava şartları artık buna müsaade ediyor.
  • 4 bin 794 iş makinesi sahada. Yabancı ülkelerden gelen ekiplerimiz 3 bin 251 idi. Sabaha kadar da yarın da dahil 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekiplerini burada birlikte çalışacağız. Toplamda tüm birimlerimizden, güvenlik güçleri de dahil, fiilen çalışma grupları 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor.
  • Ülkeleri paylaşmıştım. 2 bin 400 ilave gelecekti. Yine arama kurtarma ekiplerinden sahada da yaklaşık Türkiye'den de 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız.
  • Personelimiz boyutunda burada jandarma arama kurtarma ekipleri, TSK arama kurtarma ekipleri, MSB ile ilgili birimler burada. Gönüllüler burada. Hava ambulansları, ambulansları bunun içerisinde.

'Toplam araç sayısı 4 in 794'

  • Burada özellikle ihtiyaç olan vinçler söz konusuydu. Sahada fiili olarak 750 civarında vinç vardır. Buna ilave olarak iş makinaları, kepçe, greyderler, kamyonlar, karavanlar gibi birçok aracımız var. Toplam 4 bin 794.
  • Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana havalimanımız lojistik boyutunda işlerimizi hızlandırdı. Orada 35-36'yı bulan helikopterlerimizle yoğun şekilde ve farklı bölgelerden uçaklarla alana indik.
  • Gece boyunca da gece görüşü 17 civarında helikopterimiz fiilen çalışmalarına devam ediyor.
  • Sahra hastanesinin kurulduğu yerler var. Kısmi hasarlı yerlerde 3-4 hastanemizde faklı şekilde faaliyette kullanıyoruz. Bunlar Maraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da.

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