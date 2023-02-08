Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 775 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Oktay'ın deprem bilançosuna ve çalışmasına ilişkin açıklamasının satır başları şöyle:

5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 bin 810 yaralımız var, 5 bin 775 bina yıkıldı, 8 bin vatandaşımız enkazdan kurtarıldı.

Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava şartları artık buna müsaade ediyor.

4 bin 794 iş makinesi sahada. Yabancı ülkelerden gelen ekiplerimiz 3 bin 251 idi. Sabaha kadar da yarın da dahil 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekiplerini burada birlikte çalışacağız. Toplamda tüm birimlerimizden, güvenlik güçleri de dahil, fiilen çalışma grupları 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor.

Ülkeleri paylaşmıştım. 2 bin 400 ilave gelecekti. Yine arama kurtarma ekiplerinden sahada da yaklaşık Türkiye'den de 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız.

Personelimiz boyutunda burada jandarma arama kurtarma ekipleri, TSK arama kurtarma ekipleri, MSB ile ilgili birimler burada. Gönüllüler burada. Hava ambulansları, ambulansları bunun içerisinde.