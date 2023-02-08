Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 775 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Oktay'ın deprem bilançosuna ve çalışmasına ilişkin açıklamasının satır başları şöyle:
- 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 bin 810 yaralımız var, 5 bin 775 bina yıkıldı, 8 bin vatandaşımız enkazdan kurtarıldı.
- Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava şartları artık buna müsaade ediyor.
- 4 bin 794 iş makinesi sahada. Yabancı ülkelerden gelen ekiplerimiz 3 bin 251 idi. Sabaha kadar da yarın da dahil 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekiplerini burada birlikte çalışacağız. Toplamda tüm birimlerimizden, güvenlik güçleri de dahil, fiilen çalışma grupları 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor.
- Ülkeleri paylaşmıştım. 2 bin 400 ilave gelecekti. Yine arama kurtarma ekiplerinden sahada da yaklaşık Türkiye'den de 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız.
- Personelimiz boyutunda burada jandarma arama kurtarma ekipleri, TSK arama kurtarma ekipleri, MSB ile ilgili birimler burada. Gönüllüler burada. Hava ambulansları, ambulansları bunun içerisinde.