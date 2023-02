Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ölümüne yardıma giden güvenlik güçlerine dil uzatan haysiyetsizler var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Deprem sonrasında "siyaset devşirmenin peşinde olanlar" bulunduğunu söyleyen Oktay, "Hâlâ siyaset devşirmenin peşinde olanlar var yüzleri dahi kızarmadan. Tüm milletimiz tek yürek olmuş, bütün dünya tek yürek olmuş, her bir canı kurtarmaya çalışan bütün milletin vebalini bu insanların bu insanlara yüklüyorum. Eğer kendileri utanmazlarsa bu vebal onlara yeter diye düşünüyorum. Sadece burada, merkezde çalışan her bir kardeşimize bakın hiçbirisi birbirini sen hangi fikirdensin, hangi görüştensin diye sormaz. Bizim aklımıza gelmez böyle bir şey. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar burada canhıraş herkesin yüzlerinden okunuyor. Bu durumu siyaset malzemesi yapmaya çalışacak kadar seviyesizleşen, bu durumu hala ajite etmeye çalışan yaraları sarmaktan ziyade, bazı zihniyetler var" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Oktay, "Sayı azalmış olsa da biz son derece dikkatli davranıyoruz. 163'ün altına inmiş durumda, enkazların hemen hemen tamamına ulaşmış durumdayız. Bunlar da tamamlandıktan yine dikkatli olarak iş makinelerini daha yoğun olarak kullanıyor olacağız. Ama çok dikkatli olarak. Çünkü enkaz altında hala kaybedilen yakınlarımız olduğunu bildiğimizden dolayı, o hassasiyetle enkazların kaldırılması ve cesetlere ulaşılması birincil hassasiyetlerimiz arasında" dedi.

Deprem bölgesinde görevlendirilen güvenlik görevlileriyle ilgili bilgi veren Fuat Oktay, "Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız var, 41 bin 149 Türk Silahlı Kuvvetleri'nden olmak üzere toplam 181 bin 423 güvenlik personeli karada görev yapıyor. Bunun içerisine Sahil Güvenlik dahil değil" diye konuştu.

"İlk gün hava şartlarının helikopterin özellikle havalanmasına müsaade etmediğini açıklamıştım" diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bir komutanımız helikopterleri sahaya sürüyor. 4 helikopterimiz ilk etapta gitmeye çalışıyor, gidemiyor. Tekrar geliyor, tekrar gidiyor. Tekrar geliyor ve en sonunda verdiği talimat şu: Savaştayız arkadaşlar, gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz. Ölümüne yardıma giden güvenlik güçlerine dil uzatabilecek kadar haysiyetsizlere de bunu ithaf etmek isterim. Bunun gibi yüzlerce binlerce isimsiz kahramanımız var."

Depremzedelerin kalması yaklaşık 6 bin konteyner kurulduğu ve çalışmaların sürdüğünü söyleyen Fuat Oktay, "Hasar tespit çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Şu an itibariyle toplanda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı. İnceleme yapılan binaların 407 bin 786'sı hasarsız. Yani binaların yüzde 49'u içinde oturulabilir. 205 bin 86 bina az hasarlı" dedi.

Oktay, “Refakatçısı olmayan çocuklar üzerinden siyaset yapanlar var. Bin 713 çocuktan bin 141’i ailelerine teslim edildi" dedi.

Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz ve kimseye de muhtaç etmeyiz

Tahliye merkezleri ve hava yolları aracılığıyla 374 bin 313 kişinin deprem bölgesinden tahliye edildiğini bildiren Oktay, refakatsiz çocuklar konusunda şunları kaydetti:

"Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin, sadece marka görünümlü posterlerle veya birkaç kişinin bir araya gelip yaptığı gösterilerle, refakatsiz çocuklara devletin kayıtsız kaldığı şeklindeki bir dedikoduya asla müsaade etmemiz mümkün değildir. Çocuklar bizim başımızın tacıdır, çocuklarımız sadece bugünümüz değil geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak azdır ve asla bir tanesini bile mağdur etmeyiz ve kimseye de muhtaç etmeyiz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız her bir çocuğun takipçisidir. Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde, orada her bir refakatsiz çocuğumuz hemen kontrol altına alınmakta, kayıt altına alınmakta. Şu anda da refakatsiz çocuklarımızın sayısı 1589'dur. Bu 1589 çocuğumuzun ailelerine teslim edileni 953'tür. Bu güzel haber, bir de hastanede takip ettiğimiz 556 çocuğumuz var. O da Sağlık Bakanlığımıza emanet ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da aynı şekilde takibini yapıyor. Yine Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var, 80'i orada. Diğer tarafta kimlik belirlemeye çok ciddi şekilde önem veriyoruz. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. Geriye kalan 247'sinin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz." (AA)