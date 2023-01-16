Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bu şartlar altında NATO’ya üyelikler gerçekleşmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, PKK/YPG destekçilerinin İsveç’in başkenti Stockholm'de belediye binası önündeki gösterisine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Türkiye’nin talep ettiği şartlara değinen Çevik, “Bu şartlar altında NATO’ya üyelikleri tabii ki gerçekleşmez. Aksine bunu yapanlar bunun gerçekleşmemesi için de uğraşıyorlar. Yani bu yalnız PKK’nın bir şeyi değil aynı zamanda İsveç’in NATO’ya girmemesini isteyen bir lobinin faaliyeti bence. İsveç’in NATO’ya girmesini istemiyor bir kısım çevreler orada. Bunu da baltalamak için PKK’ya daha da gaz veriyorlar benim anladığım kadarıyla” ifadelerini kullandı.

'Adet yerini bulsun diye yapıyorlar’

İsveç’in önümüzdeki süreçte Türkiye’nin taleplerini yerine getirip getiremeyeceğini de değerlendiren Çevik, “İsveç süreci şu ana kadar tamamlayamadı. Çünkü onlar da canı gönülden yapmıyorlar isteksizce ama adet yerini bulsun diye yapıyorlar ve öyle olduğunda da tam netice de elde edilmiyor” dedi.

Çevik, “Türkiye’ye iadeler gerçekleşir mi?” sorusuna da “Onların bunu yapabileceğine inanmıyorum. Süreçte bir tamamlama yok, Türkiye’nin istediği iadeler var onların hiçbiri gerçekleşmedi. PKK bu şekilde azmışken Türkiye’nin onaylaması mümkün değil” şeklinde yanıt verdi.