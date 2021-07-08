'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' sözlerine ilişkin CHP'den yeni açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" demiş, aynı törende konuşan iki ayrı CHP'li belediye başkanı da benzer ifadeler kullanmıştı.

Bu sözlere ilişkin gazetecilerin sorusuna yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu doğal ve doğru olandır. Ancak Genel Başkanımızın müteaddit defalar zikrettiği, söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Bakın, Genel Başkanımız karar verecek demiyorum, Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adaylığına ya da bir başka adaya Millet İttifakı birlikte ortak olarak karar verecektir" dedi.

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatıyla Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır, ama kararı verecek olan tekrar söylüyorum, Millet İttifakıdır. Bu konuda partimizin, Sayın Genel Başkanımızın anlayışı budur."