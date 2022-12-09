Cumhur İttifakı'nın 'seçim' teklifi: 'Akşener ve Kılıçdaroğlu 'evet' demeyecek' iddiası

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Altılı masanın seçim kararı” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Öztürk bugünkü yazısında, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine edindiği kulis bilgileri okuyucuya aktardı.

Yazıda, CHP ve İYİP’in, Cumhur İttifakı’nın seçimi nisan veya mayıs ayına alma teklifini reddedeceği öne sürüldü.

Öztürk, “Cumhur İttifakı seçimin nisan ya da mayısa alınmasını istese de buna CHP ve İYİ Parti, ‘evet’ demeyecek, seçimin haziranda ve zamanında yapılmasını isteyecek. Cumhur İttifakı'nın, seçimi öne almaya da oyu yetmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçime katılıp katılmayacağı tartışması da daha çok hukukçulara bırakılacak” diye yazdı.

Yazının devamında, “Türkiye yeni bir seçime doğru yaklaşırken, ‘seçimleri yaptırmayacaklar' yolundaki söylentileri çıkaranların, ülkemizde demokrasi istemeyenler olduğunu, buna kimsenin gücünün de yetmeyeceğini belirtelim. ‘Seçim yaptırmamak’ diye bir şey hiçbir siyasi parti yetkilisinin aklından geçmese de bunu seslendirenler de az değil” denildi.