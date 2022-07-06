Cumhur İttifakı'nın ortağı zamlara isyan etti: 'Aylık mazot giderim 70 bin liraya çıktı'

BBP Genel Başkanı Destici akaryakıt fiyatlarından dert yanarak aylık mazot giderinin 60-70 bin liraya çıktığını söyledi.

Haber Merkezi

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fox TV'de katıldığı canlı yayında akaryakıta gelen zamlardan şikayet etti.

Kendi mazot masrafındaki artışı da açıklayan Destici "Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait" dedi ve şunları kaydetti:

"Yılbaşından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300'ün üzerinde bir artış var."

Destici enflasyonun gerekçeleriyle ilgili konuşurken ise "Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji" ifadelerini kullandı.

Haber

Nebati'den 'Türkiye Ekonomi Modeli' açıklaması