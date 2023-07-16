Cumhur İttifakı’nın küçük ortağından ekonomi yönetimine zam tepkisi: 'Kolaycılığa kaçarak…'

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.
Zamma Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici tepki gösterdi. Destici, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
- Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır.
- ÖTV dolaylı bir vergi düzenlemesidir. Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir. Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda geliri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi.
- Ekonominin şoför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır.
- Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir. (Nitekim 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de sıkça uygulanmıştır)
AKP-MHP’ye destek verdi ama seçilemedi
Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle 14 Mayıs seçimlerine giren BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. Bölge’de yüzde 1 oy aldı ve seçilemedi.