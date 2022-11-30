Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket: AKP 13 puan kaybetti, ikinci parti değişti

Hbs Araştırma şirketi, 25 - 26 Kasım'da Kırıkkale'de yaptıkları anketin sonucunu paylaştı. Ankete bin 300 seçmen katıldı.

Anket şirketine göre AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 30,7 oldu. AKP 2018 genel seçimlerinde Kırıkale'de yüzde 43,7 oy almıştı.

Anket şirketine göre İYİP'in oy oranı ilde yüzde 22,8 olarak ölçüldü. CHP'nin oy oranı ise yüzde 14,3 olarak ölçüldü. Ankete göre MHP'nin ildeki oy oranı yüzde 11,6.

2018 genel seçimlerinde MHP yüzde 24,2 oy alarak kentte ikinci parti konumundaydı. Ancak anket şirketinin verilerine göre MHP oy kaybederek 4'ncü parti konumuna düşüyor.