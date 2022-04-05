Cumhur İttifakı'ndan itiraf: Enflasyon açıklanan rakamların üzerinde

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” dedi.