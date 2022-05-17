Cumhur İttifakı'ndaki parti seçime kendi adı ve logosuyla katılacağını açıkladı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ercan Altunkaya, Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu, Adıyaman Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Sarı, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yerboğa, ilçe başkanlarının katılımı il divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Ciddi Gazete'nin aktardığına göre toplantıda teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bulut, toplantıda 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı'nda ancak kendi isim ve amblemi ile katılacaklarını dile getirdi.