Cumhur İttifakı’nda 'zam' krizi: 'Kabul edilebilir değil'

Gıdada, enerjide, akaryakıtta üst üste gelen zamlar, AKP’lilerin ve Cumhur İttifakı’nın üyesi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) dahi hükümete tepki göstermesine sebep oldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, üst üste gelen zamlara tepki gösterdi. Ankara’da partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı’nın kapanışında konuşan Destici, çiftçiye ve tarıma gerekli desteğin sağlanması, tarımsal planlamanın iyi yapılması ve suya gerekli önemin verilmesi konularına değinerek, ‘‘Türkiye, kendisine yeterli ayçiçeği üretimini yapacak araziye sahip. Biz öncelikle kendi vatandaşımıza yetecek kadar tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmeliyiz, sonra ithalatla ilgili kısım planlanmalı. Ama biz halkımızın kendi ihtiyacını ülke olarak mutlaka kendimiz üretmeliyiz. Biz buğdayı, arpayı, mercimeği, nohudu, ayçiçeğini üretebiliriz. İnşallah önümüzdeki ekim döneminde bu planlama daha iyi yapılır ve Türkiye bu saydığımız tarım ürünlerinde kendine yeter. Bu ortamda fırsatçılar hala cirit atıyor. A marketinde bir ürün 20 lira, B marketinde aynı ürün 28 lira. Ticaret Bakanlığının bunlara fırsat vermemesi lazım’’ dedi.

'Doğru değil'

Akaryakıta her gün gelen zamların yurttaşlar tarafından artık takip dahi edilemediği eleştirisini dillendiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akaryakıta zam geldikçe, akaryakıttaki KDV ve ÖTV de artıyor. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Yüksek oranda vergi kabul edilebilir değil. Petrol fiyatları dünyada artıyor, döviz artıyor ama bu vergi artışlarının da aynı düzeyde artması doğru değil. Burada vatandaşlarımızın, özellikle de üreticilerimizin, çiftçilerin korunması lazım. Aynı şey elektrik için de geçerli. Çünkü üretmek zorundayız. Vergi kazançtan ve gelirden alınır ama bizde verginin yüzde 70’ten fazlası gelirden ve kazançtan değil, dolaylı yoldan alınıyor. Böyle olunca zengin ya da fakir ayırt etmeden herkesten vergi alınıyor."

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası’nın değiştirilmesini talep ettiklerini de sözlerine ekleyen Destici, bu konudaki önerilerini sözlü ve yazılı olarak Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarıyla paylaştıklarını aktararak, "Seçim barajının sıfır ya da en fazla yüzde 3 olmasını arzu ediyoruz. Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı Anayasa’daki gibi seçime giren tüm partilere hakça ve yeteri miktarda dağıtılmalı. Siyasetin finansmanı şeffaf olmalı, ön seçim mecbur hale getirilmeli" diye konuştu.

'Faturası ağır olur'

Hemen her kalemde zam üstüne zam yapılması ve hayat pahalılığının her geçen gün artması AKP’liler içinde de tartışılıyor.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar da, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki göstererek ‘‘Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur’’ dedi.

Ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm bulma çağrısı yapan Tayyar, şöyle dedi:

"Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur."