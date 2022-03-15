Cumhur İttifakı'nda tartışma çıkaracak sözler: Partimizi Muhsin Yazıcıoğlu böldü

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” kapsamında Afyonkarahisar’ın Sultandağ ilçesinde bir konuşma yaptı. Mehmet Taytak, konuşmasında Muhsin Yazıcıoğlu ve Meral Akşener hakkında “MHP’yi böldüler” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve Meral Akşener'i suçladı

Odatv'de yer alna habere göre Mehmet Taytak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “vatanı ve milleti dışında hiçbir şey düşünmediğini” söyledi. Taytak, konuşmasına şöyle devam etti:

“‘MHP’nin oyu yüzde 5’e düştü’ dediler. Genel başkanımız bir kere bile kendisini düşünmedi. Davası için çalıştı.”

Mehmet Taytak, konuşmasının devamında Muhsin Yazıcıoğlu’nu şu sözlerle suçladı:

“Partimizi Muhsin Yazıcoğlu ve arkadaşları böldüler. Şimdi de partimizin beslediği bir kadın çıktı, MHP’yi mahkeme mahkeme dolandırdı. Kazanamadı. Milliyetçi Hareket Parti’si yine bölündü ama küllerinden tekrar doğdu. Çünkü davamızın duacısı genel başkanımız.”