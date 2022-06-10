Cumhur İttifakı’nda çatlak: 'Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın'

Ankara'da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Ustanın katıldığı açılış programıyla dün başladı.

AKP'li Altay programa katılan Destici'nin ismini anmadı

Açılış programına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ismini anmadı.

'Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın'

AKP’li Altay’ın Destici’nin adını anmamasına BBP Partisi MKYK Üyesi Kazım Birtane sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazım Birtane şu ifadelere yer verdi:

"*Siyasi parti liderlerinden Konya Tanıtım Günleri’ne sadece Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey katıldı.

* Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yaptığı açıklamalarda Genel Başkanımızın katılımından onur duyması gerekirken şark kurnazlığı yaparak kendince görmezden geldi.

*Uğur Bey Konyalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği oyu kendi aldığını sanıyor, kibrinden gözünün önünü göremiyor.

* Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer almaya gayret ediyoruz.

*Yoksa sizin cemaüzel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın.

*Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Size rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın."