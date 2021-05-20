HSK seçimi için Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı uzlaşma sağladı.
Buna göre HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.
Haber Merkezi
soL - Almanya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı anlaştı: HSK uzlaşması
Cumhur İttifakı ile Millet İttifaı, HSK seçimleri konusunda uzlaşma sağladı.
Haber Merkezi
HSK seçimi için Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı uzlaşma sağladı.
Buna göre HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.