Cumartesi Anneleri'ne 962. haftada da gözaltı!

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 962. haftasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince engellendi.

Sadece 3 kişinin Galatasaray Meydanı'na ulaşabildiği 962'nci hafta eyleminde söz konusu isimler polis ablukasına alındı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları da alandan uzaklaştırılarak engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin 962'nci hafta buluşmasında en az 32 kişi gözaltına alındı.