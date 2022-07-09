Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı

Cumartesi Anneleri, Kurban Bayramı vesilesiyle Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak için Beyoğlu’nda buluştu. Ellerinde karanfillerle meydana doğru yürüyen kayıp yakınları, polis bariyerleriyle kapatılan alanın önüne geldi. Kayıp yakınları, meydana bırakmak istedikleri karanfilleri polis bariyerlerinin üzerinden atmak zorunda kaldı.

Karanfillerin bırakılacağı sırada, 21 Kasım 1980 tarihinde İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren şöyle konuştu:

“Biz, sevdiklerimizi gözaltında kaybettik. 699 hafta burada oturduk, özel günlerde onları andık. Dolayısıyla Galatasaray Meydanı, bizim sevdiklerimizle buluşma mekânımız, hafıza mekânımız. Onların bir mezarları olmadığı için özel günlerde, bayramlarda karanfil götüreceğimiz bir mekânımız yok, bir mezarımız yok. Abimin bir mezarı yok. Ölüm yıldönümünde gidebileceğim, bayramlarda gidebileceğim bir mezarı yok. Galatasaray Meydanı sevdiklerimizle buluşma mekânımız. O nedenle Galatasaray Meydanı’na karanfillerimizi bıraktık”.

Bu esnada polis memurları, kayıp yakınlarını polis bariyerlerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine kayıp yakınları polislere, “Basın açıklaması yapmadık. Karanfil bırakıyoruz” dedi.

Cumartesi Anneleri, “Bu alan bizim. Tekrar döneceğiz buraya. Asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray Lisesi’nin önündeki alan bizim alanımız, bizim hafıza mekânımız, sevdiklerimizle buluşma mekânımız” diyerek kendilerini alandan uzaklaştırmak isteyen polislere tepki gösterdi. (ANKA)