Cumartesi Anneleri davasında ikinci duruşma: Mahkeme başkanı salonu terk etti

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta eylemine polisin müdahalesinin ardından gözaltına alınan 46 kişi hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Cumartesi Anneleri İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Ferhat Tepe Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tepe, "Anayasal haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu hakkımızı kullanmak için seçtiğimiz ve 700 hafta boyunca bizden kaynaklanan tek bir olay çıkmadan oturduğumuz Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğiz. Bir değil bin dava da açsanız biz asıl davamızdan, ‘evlatlarımız nerede’ diye haykırmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'Çocuğumu kaybettiler, şimdi bize sanık diyorlar'

Duruşmayı izlemek için salonda bulunan Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız, kimlik tespitleri sırasında tepki gösterdi. 1995 yılında kaybedilen oğlu Murat Yıldız için Galatasaray’da oturduğunu söyleyen Hanife Yıldız, “Çocuğumu kaybettiler, bana vermediler. Şimdi bize sanık diyorlar, suçlu diyorlar. Benim oğlumu kaybedenler yok, biz yargılanıyoruz” dedi.

Avukat Öztürk Türkdoğan da adalet arama toplantısının yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Somut olay incelendiğinde kanun kapsamında değerlendirilemeyecek Türkiye’nin en uzun soluklu adalet ve sivil itaatsizlik eylemine katılanlara karşı böyle bir dava açılmasının kanuna aykırılığı açıktır. Kayıplarını arayanların yargılanması vicdanları yaralamıştır. Bu davada er ya da geç beraat kararı verilecektir.”

Salonu boşaltıldı

Kenan Yıldızerler savunmasını yaparken mahkeme başkanı “Konu dışına çıkma!” diyerek kesti. Avukatla savunmanın kısıtlanmasının doğru olmadığını söylediğinde, hakim “Kimse ben söz vermeden konuşmayacak” diyerek avukatın da sözünü de kesti. Savunmasına devam eden Yıldızerler, “Ben bir adalet arayışçısıyım. Adalet demeye de devam edeceğim, Cumartesi Anneleri eylemlerine katılmaya da devam edeceğim” dedi. Avukat Levent Pişkin söz alarak fotoğrafların usule aykırı çekildiğini söyleyerek delil olarak anlam teşkil etmeyeceklerini belirtti. İzleyiciler arasında yer alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, beyanların sürekli kesilmesine ve fotoğraflarla ilgili soru sorulmasına tepki gösterdi. Hakim, Tanal’ın sözlerinin ardından salonun boşaltılmasını istedi. Salona çok sayıda polis girdi. Sanıklar ve izleyiciler salonu boşalttı. Mahkeme başkanı duruşmanın CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal içeri alınmadan devam edeceği yönünde karar aldı.

Mahkeme başkanı salonu terk etti

Daha sonra söz alan avukat Metin İriz mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini belirterek "redd-i hakim" talebinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talebi "Yargılamayı uzatmak içindir" diyerek talebin geri çevrilmesine karar verdiğini söyledi. Avukatlar bunun usule aykırı olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ise "İtiraz edersiniz" diyerek savunmaların alınmasına karar verdiğini söyledi.

Avukatların kanunu hatırlatması üzerine mahkeme başkanı, "5 dakika içerisinde savunmaya devam etmezseniz duruşmayı bitireceğim" diyerek salonu terk etti. Duruşma 24 Kasım’a ertelendi.