Cumartesi Anneleri davası öncesi polis müdahalesi: 14 gözaltı

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 2018 yılındaki 700'üncü hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması öncesinde Çağlayan Adliyesi'nde yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Kaymakamlığın yasak kararı gerekçesiyle aralarında SOL Parti PM Üyesi Alper Taş'ın da olduğu çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş'ın yanısıra aralarında davanın avukatı Meriç Eyüboğlu, avukat Efkan Bolaç ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren'in de bulunduğu en az 14 kişi gözaltına alındı.