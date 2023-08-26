Cumartesi Anneleri 961'inci haftada yine gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri adalet arayışlarının 961. haftasında da engellendi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması bir kez daha polis engeline takıldı.

Her iki yönünün de polis barikatları ile kapatıldığı İstiklal Caddesi’nde girişlere izin verilmedi. Ardından devam eden müdahalede en az 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.