Cübbesinden kokain çıktıktan sonra piskoposlara asit atan papaz tutuklandı

Geçtiğimiz hafta yedi kıdemli piskoposa ve üç kişiye asit atan 37 yaşındaki papaz, mahkeme öncesinde dün cezaevine gönderildi.

Soruşturma sulh hakimi, "akıl sağlığı sorunları nedeniyle tutuklanmama" talebini reddetti, ancak psikolojik değerlendirme talebini kabul etti. Papaz, iddianamede “hayatı tehdit eden” yaralar açtığı belirten dokuz kişiye ağır bedensel zarar vermekle suçlanıyor.

Papaz cübbesinden kokain çıkmasının ardından soruşturma kapsamında piskoposlardan oluşan bir komitenin karşısına çıktığı zaman söz konusu eylemi gerçekleştirmişti. Saldırı, piskoposların uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla rahip hakkında disiplin cezası verilmesine karar vermelerinin hemen ardından gerçekleşti.

Sanık, asidi bir buçuk ay önce internetten 45 avroya aldığını ve disiplin duruşmasında görevden alınmasına karar vermesi halinde kendi üzerinde kullanmayı düşündüğünü iddia etti.

Piskoposlardan birisi olay sırasında atılan şeyi ilk başta kutsal su zannettiğini ifade etmişti.