Cübbeli’nin yakını... 'Denize sıfır' ranta vize çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın İstanbul Tuzla’daki denize sıfır arazisinin imara açılmasını iptal eden mahkeme kararını bozdu, davanın da reddine karar verdi.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, İstanbul’un Tuzla ilçesinde İller Bankası’na ait denize sıfır arazinin yapılaşmaya açılmasını sağlayan imar planına dair istinaftan karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi, idare mahkemesinin ‘kamu yararı olmadığı’ gerekçesiyle verdiği iptal kararını bozdu. Böylece 50 bin metrekarelik arazide Cübbeli Ahmet’in damadının ağabeyi olan Muhittin Palazoğlu’na ait Vesen Yapı’nın inşa ettiği yalı projesinde engel kalmadı.

Tuzla Manastır mevkiisinde İller Bankası’nın uzun yıllar eğitim ve dinlenme amacıyla ‘kamp alanı’ olarak kullandığı denize sıfır 50 bin metrekarelik kamu arazisi, ilk olarak 2017 yılında imara açıldı. Alanın fonksiyonu ‘turistik tesis ve park’tan ‘ticaret ve konut’ olarak değiştirilirken CHP’li belediye meclis üyelerinin açtığı dava ile arazinin imara açılmasını öngören imar planı iptal edildi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 3 Nisan 2020 tarihinde yeni bir imar plan daha hazırlandı ve söz konusu alan bir kez daha yapılaşmaya açıldı. Alanın tam 41 bin metrekaresi ‘ticaret ve konut’ için ayrılırken geri kalan kısımlar ise ‘dini tesis, park ve trafo alanı’ olarak belirlendi. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı’nca kurulan Kent Haklarını İzleme Kurulu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyeleri Ülkü Sakalar ile Hatice Ülkü Özer, Avukat İsa Öztürk aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Uydu görüntüleri iki yıldaki ağaç katliamını gözler önüne serdi.

Kamu yararına aykırı

Bilirkişi raporunda, imar planıyla bölgeye göre söz konusu araziye bir kat fazla imar hakkı verildiği belirtilerek, planın yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğuna vurgu yapıldı. Bilirkişi, imar planının şehircilik ilkeleri ile kamu yararına aykırı olduğu görüşünü bildirdi. Bunun üzerine de İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, 9 Mart tarihinde aldığı kararla, planın iptaline hükmetti. Kararda, “Kat sayısının bir kat üzerinde olması nedeniyle görsel/silüet konusunda olumsuz bir etki oluşturacağı, donatı dengesini bozduğu, olumsuz emsal oluşturacağı sonucuna ulaşılmış, dava konusu planlarda hukuka uyarlılık bulunmamıştır” denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası ve Vesen Yapı A.Ş., idare mahkemesinin ‘iptal’ kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi, alt mahkemenin verdiği kararı kaldırdı, davanın da reddine hükmetti. 21 Eylül’de oybirliğiyle alınan istinaf kararında, yerel mahkemenin hükmünde ‘hukuki isabet bulunmadığı’ belirtilerek, şöyle denildi: “Her ne kadar dava konusu planın belirlediği yapılaşma koşulları çevre imar planında tanımlanan kat adedinden bir kat fazla olsa da daha az taban kullanımı ile daha az nüfus öngördüğü, bu durumun dikey yapılaşmada negatif etki göstermekle birlikte, alanın doğal yapısının korunması yönünde daha az tahribata neden olacağı, (…) bölgenin canlandırılması ve ihtiyaç olan donatılar yönünde gerekli olduğu, planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olduğu sonucuna varılmakla…”

İnşaatın sahibi Cübbeli’nin yakını

İller Bankası, üç yıl önce söz konusu arazi üzerinde bir konut projesi yapılması için ihale açtı. “Vesen Yapı-Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi”nin kazandığı ihalenin ardından tam 540 milyonluk sözleşme imzalandı. İhaleyi alan Vesen Yapı ise ‘tanıdık’ bir isme ait. Şirketin sahibi kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu. İnşaatı üstlenen Vesen Yapı A.Ş., 2017 yılında “Paltürk Enerji A.Ş.” adıyla kuruldu. Bir dönem Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu da burada yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı ancak daha sonra yönetimden ayrıldı. Ticaret Sicili gazetesinde yer alan bilgilere göre, şu an şirketin tek sahibi Mehmet Muhittin Palazoğlu. Muhittin Palazoğlu aynı zamanda Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu’nun da torunu. Arazi üzerine yapılan ve “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adı verilen konut projesinin ön satışına geçen aylarda başlanırken uydu görüntüleri, arazideki ağaçların kesildiğini gözler önüne seriyor. Zemin+ 3 katlı bloklardan oluşan yalı projesinde 16 blokta 158 adet daire yer alacak. Dairelerin 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceği bildirildi.