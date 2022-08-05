Cübbeli’nin akrabası halk plajına konamadı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun Tuzla’daki lüks konut projesine, halk plajını dahil ettiği ortaya çıkmıştı. Tepkiler sonrası AKP’li Tuzla Belediyesi plajı işletmeye başladığını bildirdi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada, “Tuzla Halk Plajımız bugün itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın İstanbul Tuzla’daki denize sıfır arazisinin üzerine 2019 yılında bir konut projesi yapılması için ihale düzenledi. İhaleyi Vesen Yapı Şirketi-Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi aldı ve 540 milyon liralık sözleşme imzalandı. Arazi üzerine yapılan ve “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adı verilen konut projesinin satışları da bu yıl başladı.

Projenin internet sitesinde, konut projesine özel bir plajın da yer aldığı belirtildi. İnşaat şirketinin yetkileri ise Nisan ayında yaptığı açıklamada daha önce Tuzla Belediyesi’nin işlettiği plajın halka kapatıldığı ve konut projesine dahil edildiğini belirtti. Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada plaja ilişkin, “Kamuya ait bir alan ama sadece site sakinleri kullanabilecek bu alanı. Çünkü zaten güvenlik açısından da etrafı kapalı olacak” demişti.

'Tuzla Belediyesi gelen baskılar sonunda plajı hizmete açmak zorunda kaldı'

Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Rıza Çalasın ise yaptığı açıklamada, “İnşaat şirketi konut projesinin reklamlarında ‘özel kumsalı olan yalı daireleri’ diye dairelerin satışını yapıyordu. CHP Meclis Grubu olarak olayı duyurmamızın ve ısrarla üzerine gitmemizin ardından halka verecek cevabı olmayan belediye, gelen baskılar sonunda yazın sonuna doğru da olsa plajı hizmete açmak zorunda kaldı” dedi.