'Cübbeli amiral görevden alındı' iddiası

Makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki sarık ve cüppe ile fotoğrafları ortaya çıkan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın görevden alındığı öne sürüldü.

Sarı'nın görevden alındığı iddiasının sahibi Milliyet yazarı Zafer Şahin oldu.

Şahin yazısında, "Sarıklı Amiral hakkında o görüntüler ortaya çıktıktan sonra idari tahkikat başlatıldı, soruşturma devam ediyor. Edindiğim bilgiye göre, o Amiral hemen kızağa çekilmiş. Yani şu an görevinin başında değil" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine cübbe ve sarık giydiğine dair fotoğraflarının ortaya çıkması büyük tartışma konusu olmuştu.

Tekkedeki görüntüleri ortaya çıkan amiralin, Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamayla ihraç etmediklerini söylediği Kurdoğlu cemaatinden olduğu ortaya çıkmıştı.

Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı belirlenmiş, Sarı’nın sivil üniversiteyi bitirdikten sonra mühendis kadrosundan “sözleşmeli subay” olarak istihdam edilmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na alındığı ifade edilmişti.