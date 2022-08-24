Cübbeli Ahmet'ten Soylu paylaşımı: 'Bize böyle imanlı bir bakan...'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videosunu paylaşarak, "Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz. Allah-u Teala, ordumuzu koruma ayetleriyle muhafaza eylesin. Amin!"

İçişleri Bakanı Soylu, mezun olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencilere "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın" diye seslenmişti.