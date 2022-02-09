Cübbeli Ahmet'ten Orhan Aydın'a tuhaf dava: Ödediği cezayı paylaştığı için...

Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün açtığı dava nedeniyle ödediği para cezasını paylaşan Orhan Aydın'a tekrar dava açıldı.

Haber Merkezi

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 2016 yılında "Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın" diyen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki göstererek, Twitter'da "Susturun bu soysuz iti" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılmıştı.

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme Orhan Aydın’ın “hakaret” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 61’inci maddesi uyarınca adli para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından para cezasını ödeyen Orhan Aydın'a tekrar dava açtı.

Aydın, "Para cezasını ödediğime dair Twitter'da paylaşım yaptım. İçinde hiçbir hakaret yok. Ondan tekrar dava açıldı" dedi.

Sanatçı Orhan Aydın'ın duruşması yarın görülecek.

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Orhan Aydın’a Twitter mesajından para cezası