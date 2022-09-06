Cübbeli Ahmet'in ekonomi yorumuna Dilipak'tan cevap: 'Söze bak, söyleyene bak...'

Ekonomik krizin nedeninin toplumun büyük kısmının namaz kılmaması olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Namazsızlık yüzde 90 diyorum. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun. Sen ekmek bulduğuna, yediğine şükret" demişti.

Ünlü'nün sözlerine dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Abdurrahman Dilipak, "Amaan aman, söze bak, söyleyene bak... 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder" dedi.

Dilipak'ın söz konusu açıklaması şöyle:

"Şimdi neyi, nasıl düzelteceksin. Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak... 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder. Ne yani Ebu Zer namaz kılmadığı için mi zengin değildi. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak, onu eleştirene bak, nasıl bir toplum olduk biz. Allah cahil ve zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Örnek ortada."