Cübbeli Ahmet'in akrabası siyasete girdi

Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni geçtiğimiz günlerde düzenledi.

Kongre sonrası Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Arabul, İsmailağa Cemaati'nin en önemli isimlerinden birisi ve medya yüzü olan Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi.

Mustafa Arabul Cübbeli Ahmet'in "Dini nikahlı" 2. eşi olan Büşra Mihrimah Ünlü'nün kardeşi.

Arabul aynı zamanda 2018 seçimlerinde AKP'den İstanbul 2.Bölge Milletvekili adayı olmuş bir isim.