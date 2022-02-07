'Cübbeli Ahmet'e tepki gösteren Özkiraz hakkında yakalama kararı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milletvekillerini hedef alarak "şerefsiz" diyen "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Mahmut Ünlü’ye 23 Kasım 2019’da tepki gösterdiği açıklaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Özkiraz, “Bu paylaşımından dolayı yakalama kararı çıkmış. Bu 'sözde alim' üyesi olduğum partiye ve milletvekillerine ‘şerefsiz, namussuz’ diyebiliyor ama biz yargılanıyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı” dedi.

Özkiraz söz konusu açıklamasında, “Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, Bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim” ifadelerini kullanmıştı.