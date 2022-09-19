Cübbeli Ahmet: Çok din-devlet düşmanı var, bir temizlik icap edebilir

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir" dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube'dan yayımladığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin önündeki durumlar belli değil. Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama 'nakit' çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da satamıyorsun ha dediğin zaman. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane; aç kalıyorsun. Bir Koronavirüs oldu, kaç tane meslek iptal oldu yani.

Onun için insan kenarda köşede bir ekmek alacak para bulundurmalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır; bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohuttur; bunlar önemli şeylerdir erzak olarak. Çünkü et bulamazsan et yerine geçer, süt bulamazsan süt yerine geçer."