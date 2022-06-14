CTP’li Barçın’dan Ankara’ya: 'Ne paranı ne memurunu istiyorum'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyaret olaylı geçti. Çavuşoğlu'nun 'İçinizde PKK’lı vekiller var' sözlerine tepki gösterildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) Devrim Barçın, bugünkü Kuzey Kıbrıs meclisindeki konuşmasında kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi yaratmak için, Ankara’nın ne parasını ne de memurunu istediğini söyledi.

Barçın konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Protokol imzalandı bu ülkede ve övgüler yağdırıldı, bu protokole karşı olanlara vatan haini dedi. Olsun desin hiç önemli değil. Protokolün üzerinden imzalananı bir ay geçti ama TC’den bir TL para gelmedi. 244 milyon çatır çatır bu ülkenin vatandaşlarının vergisi ile askeri harcamalara ödendi. Türkiye ile olan ilişkiler katiyen bu şekilde yürütülemez. Biz kendi anayasamız var, biz kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız diyorsak TC de bilecek ki bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri vardır, halkı vardır. Ben senin ne paranı isterim ne memurunu isterim, çok net söylüyorum. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi bu ülkede yaratabiliriz. Şuan kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz zaten. Türkiye size de para göndermiyor. Göndermesin, istemiyoruz da ama bu halka para göndermediği için maliye bürokrasi talimat alarak 6 milyar açık var demesin. Siteye girin bakın bütçe şuanda 600 milyon artıya geçmiştir.

UBP’li, DP’li, YDP’li arkadaşlara da sesleniyorum, bu ülkenin seçilmişleri olarak kendinize özgüven duyun, bu ülkeyi bizim yönetme irademize hep birlikte sahip çıkmamız gerekir.”

Ne olmuştu?

Kıbrıs’ta yayın yapan ‘Afrika’ gazetesiyle ‘Bugün Kıbrıs’ isimli haber sitesinde yer alan habere göre Meclis’i ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) mensubu vekillere, “İçinizde PKK’lı vekiller var. Gidin Elçiliğe sorun, dosyadaki fotoğrafları göstersin” dedi.

Yerel haber sitesinin farklı kaynaklara dayandırdığı ilgili haberde “Meclis Başkan Yardımcısı, CTP vekili Fazilet Özdenefe, Güven Yaratıcı Önlemler ve çözüm konusunda CTP’nin farklı düşündüğünü, farklı görüşlerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi" denildi. CTP geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs meclisinde gerçekleştirdiği konuşmayı boykot etmişti.